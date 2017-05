Verkehr : Autobahn 19 bleibt an Seenplatte zeitweise ganz gesperrt

Mecklenburg-Vorpommerns wichtigste Verbindung zur Ostsee und zurück, die Autobahn 19 Berlin-Rostock, wird an der Mecklenburgischen Seenplatte ab heute (19.00 Uhr) zeitweise komplett gesperrt. Grund sind wichtige Verkehrssicherungsarbeiten an der Überfahrt der östlichen Petersdorfer Brücke, die nicht aufgeschoben werden können, wie das Schweriner Verkehrsministerium mitteilte. Die Komplettsperrung zwischen den Abfahrten Röbel und Malchow dauere bis Dienstagfrüh gegen 5.00 Uhr an und soll am Dienstagabend (19.00 Uhr) noch einmal auf diese Weise erfolgen.