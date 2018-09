Bau : Autobahnbaustelle Tribsees: Erste Teile der Behelfsbrücke

Nachdem am Donnerstag vergangener Woche der letzte Gründungspfahl für die Behelfsbrücke an der A20-Abbruchstelle bei Tribsees gesetzt wurde, geht es nun zügig weiter. Heute soll das erste Segmente der Brücke geliefert werden. Über diese Brücke könnte voraussichtlich ab Dezember der Verkehr auf jeweils einer Spur pro Richtung rollen. Für die Anwohner in Langsdorf und Böhlendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen), die seit rund einem Jahr unter einer unerträglichen Lärmbelastung leiden, rückt damit die Normalisierung des Alltags näher.

von dpa

25. September 2018, 03:48 Uhr

Die Behelfsbrücke hat laut Verkehrsministerium eine Gesamtlänge von 773 Meter. Die Segmente, aus denen am Ende die 7,50 Meter breite Brücke gebildet wird, bestehen aus Stahl. Das Schweriner Verkehrsministerium gab die Gesamtkosten inklusive der Gründung mit rund 50 Millionen Euro an.

Das riesige Loch hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Ursache für den Zusammenbruch steht noch nicht fest.