Versicherungen : Autobesitzer: Weiter niedrige Regionalklassen

Die meisten Autobesitzer in Mecklenburg-Vorpommerns profitieren bei Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung weiterhin von sehr niedrigen Regionalklassen. In sieben der zwölf Zulassungsbezirke im Land gilt für die Haftpflicht auch 2018 die niedrigste Regionalklasse eins, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Mittwoch in Berlin mitteilte. Greifswald verbesserte sich von Regionalklasse vier auf drei, während sich Wismar von Klasse eins auf zwei verschlechterte. In den Städten Rostock, Stralsund und Neubrandenburg gilt demnach weiter die Regionalklasse zwei.