Unfälle : Autofahrer kollidiert mit Damwild: Auto zerstört, Tiere tot

von dpa

08. November 2018, 07:35 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Rudel Damwild hat ein Autofahrer nahe Roggentin bei Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sein Auto komplett demoliert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, stieß der 52-Jährige am Mittwoch auf der Landesstraße 25 mit drei Damhirschen des Rudels zusammen. Der Fahrer, der nördlich von Neubrandenburg wohnt, blieb bis auf den Schrecken äußerlich unverletzt. Zwei Tiere waren sofort tot, der dritte Hirsch sei geflüchtet. Die Polizei warnt derzeit landesweit vor starkem Wildwechsel. Es gebe täglich vor allem in der Dämmerung Unfälle mit Rehen, Rot- und Damwild, Wildschweinen sowie Waschbären.