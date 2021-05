Unfälle : Autofahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Ein 57 Jahre alter Mann ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 194 in der Nähe von Grimmen mit einem Lastwagen kollidiert und schwer verletzt worden.

Grimmen | An einer Kreuzung missachtete am Dienstagnachmittag zunächst ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er mit dem Auto des 57-Jährigen zusammengestoßen. Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden den Angaben zufolge beide Fahrzeuge stark beschädigt - der Sachschaden beläuft ...

