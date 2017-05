Kriminalität : Autofahrer rammt Schulbus

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Lützow (Nordwestmecklenburg) einen Schul-Kleinbus mit vier Kindern an Bord gerammt. Möglicherweise sei der 30-jährige Pkw-Fahrer in einen Sekundenschlaf gefallen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Der Schulbus konnte seine Fahrt nach dem Unfall fortsetzen und die Kinder zum Unterricht bringen.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 09:32 Uhr