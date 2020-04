Verkehr : Autofahrer unter Alkohol mit 180 km/h unterwegs

Mit Tempo 180 ist am Samstag ein Autofahrer auf der Landesstraße 24 hinter Kambs (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gemessen worden. Der 26-Jährige habe zeitweise beide Fahrstreifen genutzt und sei in Kurven auf der entgegengesetzten Spur gefahren, teilte die Polizei Röbel am Ostersonntag mit. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug bis Röbel, wo sie den Fahrer stoppen konnten.

Avatar_prignitzer von dpa

12. April 2020, 16:09 Uhr

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,54 Promille. Zudem steht der in Berlin wohnende Fahrer unter Verdacht, Betäubungsmittel eingenommen zu haben. Derartige Substanzen wurden im Fahrzeug gefunden. Einen gültigen Führerschein besaß er nicht. Bei der Durchsuchung wurde ein offensichtlich gefälschter griechischer Personalausweis sichergestellt.

Nun muss sich der 26-Jährige wegen Fahrens ohne Führerschein, Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem hatte er sich wegen der Kontaktbeschränkungen unrechtmäßig in Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten und muss zusätzlich mit einer Ordnungsstrafe rechnen.