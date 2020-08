Notfälle : Autofahrerin verliert in Wald Orientierung: Großeinsatz

Eine Autofahrerin hat im Nationalpark Müritz die Orientierung verloren und damit einen Großeinsatz von Feuerwehren, Polizei und Nationalparkmitarbeitern ausgelöst. Rund 50 Einsatzkräfte seien am Dienstagabend vor Ort gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die Frau sei zwischen Speck und Schwarzenhof in einen Waldweg abgebogen. Dann habe sich ihr Wagen festgefahren. Sie habe zwar die Rettungsstelle angerufen, doch weil die Handyverbindung immer wieder versagte, dauerte die Suche mehrere Stunden. Sie konnte erst nach Einbruch der Dunkelheit südlich von Kargow an der Bahnstrecke gefunden werden. Sie kam zur Untersuchung in eine Klinik. Ihr Auto sollte später geborgen werden.

Avatar_prignitzer von dpa

12. August 2020, 09:11 Uhr