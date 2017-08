Kriminalität : Autohaus-Einbrecher gefasst: Verdacht weiterer Taten

Die Greifswalder Polizei hat einen mutmaßlichen Autohaus-Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Der polizeibekannte 18-Jährige wurde in der Nacht zu Mittwoch unweit des Tatortes festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es werde ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen und auch Bränden bei Autohändlern geprüft. Erst in der Nacht zu Dienstag hatte es in der Nähe zum wiederholten Mal bei einem Gebrauchtwagenhandel gebrannt. Die Staatsanwaltschaft prüfe, ob ein Haftbefehl beantragt wird.