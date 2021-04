Literatur : Autor und Publizist Matthias Biskupek gestorben

Der Schriftsteller Matthias Biskupek ist tot.

Rudolstadt | Er starb im Alter von 70 Jahren nach einer langen Krebserkrankung, wie seine Familie am Montag bestätigte. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet. Biskupek wurde 1950 in Chemnitz geboren, später lebte er in Rudolstadt, wo er am Sonntag starb. Er verfasste rund 40 Bücher, darunter Romane und Erzählungen und schrieb für das Satiremagazin „Eulenspieg...

