Kriminalität : Autoreifen von Landtagsabgeordneten in Schwerin zerstochen

Unbekannte Täter haben am Dienstag in Schwerin die Reifen am Auto eines AfD-Landtagsabgeordneten zerstochen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Angaben des AfD-Fraktionssprechers Henning Hoffgaard um das des Abgeordneten Dirk Lerche (AfD). Die Fraktion verurteile den Vorfall aufs Schärfste, sagte Hoffgaard.