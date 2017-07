Unfälle : Baby bei Auffahrunfall in Boizenburg leicht verletzt

Ein wenige Wochen altes Baby ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag in einem Pkw in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Die Fahrerin des Autos sei auf einen haltenden Wagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der kleine Junge sei zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gekommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 14:39 Uhr