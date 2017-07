Tiere : Babynahrung für Fische: Aquacopa produziert für Aquakultur

Kindernahrung für Zier- und Speisefische stellt ein junges Unternehmen in Teterow her. Wie andere Neugeborene auch können die Jungfische bestimmter Arten in den ersten Lebenswochen nicht die gleiche Nahrung wie ausgewachsene Tiere aufnehmen. «Die Fischlarven brauchen Futter, das sich bewegt, damit sie zustoßen und fressen», erklärt Hanno Bährs, Geschäftsführer der Aquacopa GmbH. Ältere Fische dagegen bekommen Trocken- oder Frostfutter.