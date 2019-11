Gastgewerbe : Backhaus auf Fachmesse: Junge Menschen in die Gastronomie

Immer mehr junge Menschen wagen nach Ansicht von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) den Schritt in die Gastronomie. Das liege an den vielen neuen Möglichkeiten, innovative Konzepte vorab auszutesten - sei es als Hobby-Koch, Food-Blogger oder Streetfood-Händler, sagte Backhaus am Montag bei einem Besuch der Fachmesse Gastro in der Rostocker Hansemesse. Auf der Messe stehe die junge nachfolgende Gastronomie-Generation im Mittelpunkt.

18. November 2019, 15:12 Uhr

So zeigte die «Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks», ein Zusammenschluss junger Fleischer, wie ein Reh fachgerecht zerlegt wird. Das Neue gebe es aber nicht ohne das Altbewährte, fügte der Minister hinzu. Deshalb seien auch wieder gestandene Branchengrößen mit viel Erfahrung auf der Gastro vertreten.

Nachhaltige Produkte fänden auf der Gastro eine angemessene Präsentation am Bio-Gemeinschaftsstand. Jeder Einzelne müsse sich stärker mit den Auswirkungen seines Tuns auseinandersetzen. «Auch für Unternehmen wird es zunehmend eine essenzielle Frage sein, wie nachhaltig sie arbeiten», betonte Backhaus.