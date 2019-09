International : Backhaus erwartet Mehrausgaben für Küstenschutz

Avatar_prignitzer von dpa

25. September 2019, 13:06 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern richtet nach den Worten von Umweltminister Till Backhaus (SPD) den Schutz seiner Küste vorsorglich auf steigende Meeresspiegel aus und stellt sich auf wachsende Kosten ein. So würden Schutzbauten wie Ufermauern, Hochwasserschutzwände oder Sperrwerke heute so geplant und errichtet, dass sie bei Bedarf später unproblematisch erhöht werden könnten. Seit 1991 seien rund 500 Millionen Euro in den Schutz der Außen-, Bodden- und Haffküsten von Mecklenburg-Vorpommern geflossen. Derzeit wende das Land jährlich rund 20 Millionen Euro dafür auf. «Das wird zukünftig nicht mehr reichen», erklärte Backhaus am Mittwoch. Er reagierte damit auf den am gleichen Tag in Monaco vorgelegten Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) zur Eisschmelze und den Folgen für die Ozeane.