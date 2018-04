Agrar : Backhaus gibt Startschuss für Spargelernte

Gut zehn Tage später als im vergangenen Jahr beginnt nun auch in Mecklenburg-Vorpommern die Spargelernte. Agrarminister Till Backhaus (SPD) will heute auf dem Hof Denissen in Wöbbelin nahe Ludwigslust die ersten Stangen stechen und damit den symbolischen Startschuss für die Spargelsaison im Nordosten geben. Die kühle Witterung mit dem Wintereinbruch zu Ostern hatte die Ernte verzögert. Nach zwei eher mageren Jahren hoffen die Spargelanbauer im Land endlich wieder auf gute Erträge. Im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt hatten einige Betriebe nach eigenen Angaben Einbußen von bis zu 50 Prozent hinnehmen müssen.

von dpa

13. April 2018, 01:29 Uhr

Im Nordosten wurde das Edelgemüse in den Vorjahren auf einer Fläche von 150 bis 210 Hektar angebaut. Die Spargelernte dauert traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni.