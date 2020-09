Tiere : Backhaus mahnt nach Schweinepest in Brandenburg zu Vorsicht

Mecklenburg-Vorpommern erhöht nach dem ersten bestätigten Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland die Schutzvorkehrungen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) appellierte am Donnerstag in Schwerin an die Schweinehalter, in ihren Betrieben die Hygienevorschriften umfassend durchzusetzen. Auch wenn der Fundort des Tieres von der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern noch weit entfernt sei, gelte es, «die Biosicherheitsmaßnahmen in den Schweine haltenden Betrieben hochzufahren», betonte Backhaus.

Avatar_prignitzer von dpa

10. September 2020, 13:08 Uhr