Agrar : Backhaus: Mehr Bauern-Initiative für Arten- und Klimaschutz

Agrarminister Till Backhaus (SPD) fordert von den Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern mehr Anstrengungen für den Arten-, Klima- und Wasserschutz. Für eine nachhaltige Produktion müssten vor allem konventionell wirtschaftende Betriebe einen größeren Beitrag leisten, mahnte der Minister am Mittwoch in Schwerin unmittelbar vor dem für Freitag geplanten Landesbauerntag. Eine ganze Reihe vor allem junger Landwirte habe die Zeichen der Zeit erkannt und die Produktionsweise angepasst. Das aber reiche noch nicht aus, um das Artensterben zu stoppen, dem Klimawandel zu begegnen und das Grundwasser vor zu hohen Nitrateinträgen durch Düngemittel zu schützen.

Avatar_prignitzer von dpa

09. September 2020, 13:09 Uhr