Agrar : Backhaus: Öko-Schlachthaus als Gewinn für die Tierhalter

Der Aufbau regionaler Verarbeitungskapazitäten für artgerecht gehaltene Tiere kann nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) auf umfangreiche staatliche Finanzhilfen vertrauen.

Schwerin | So sei der Bau des Öko-Schlachthauses am Standort der Mecklenburger Fleischwaren GmbH in Wismar mit dem Höchstsatz von 40 Prozent gefördert worden. Der Zuschuss habe 280 000 Euro betragen. „Denn dieser Neubau ist genau das, was ich will und die Tierhaltung unseres Landes braucht: kleine regionale Schlachthöfe“, sagte Backhaus am Montag anlässlich der ...

