Umwelt : Backhaus übergibt neue Warnemünder Sturmflutschutzmauer

Ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten wird Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag (10.00 Uhr) die neue Sturmflutschutzmauer am südlichen Alten Strom in Warnemünde übergeben. In der ersten Ausbaustufe liegt die Oberkante des Bauwerks bei 2,75 Meter über Normalhöhe Null (NHN) und kann so Wasserständen bis 2,50 Meter standhalten. Damit ist nach Ansicht der Planer der Schutz für die kommenden Jahrzehnte gesichert.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Januar 2020, 05:42 Uhr

Die Besonderheit der neuen Sturmflutschutzwand ist, dass sie noch weiter erhöht werden kann. Ziel ist es, auch bei zukünftig steigendem Meeresspiegel Schutz zu gewährleisten, ohne dass bereits heute stärkere Beeinträchtigungen der Sichtverhältnisse hingenommen werden müssen. Früheren Angaben zufolge beträgt die Investitionssumme rund neun Millionen Euro.