Verbände : Backhaus-Vorstoß zu Kleingärten abgelehnt

Für seinen Vorstoß, die bislang strengen Vorschriften für Kleingärtner zu lockern und so auch junge Pächter zu gewinnen, kann Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) nicht auf Unterstützung anderer Ost-Länder hoffen. Anders als vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) kamen aus den Länderministerien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Ablehnungen für die Pläne. Das geht aus einer Umfrage hervor, über deren Ergebnisse der MDR-Sender Jump am Donnerstag berichtete.

von dpa

06. Juni 2019, 14:42 Uhr

Backhaus hatte angeregt, die sogenannte Mindestbewirtschaftung zu lockern. Demnach müssen Pächter auf mindestens einem Drittel der Fläche Obst und Gemüse anbauen. Diese Vorschrift trifft insbesondere bei jüngeren Familien, die die Gärten vor allem zur Erholung nutzen wollen, häufig auf Ablehnung. Laut Backhaus wurden schon 2015 mehr als 4000 Parzellen im Nordosten nicht bewirtschaftet. VDGN-Präsidiumsmitglied Christian Gräff hatte die Pläne des Ministers unterstützt und zudem gefordert, die Begrenzung der Laubengröße auf 24 Quadratmeter abzuschaffen.

Auch in Sachsen-Anhalt würden viele Gärten gerade im ländlichen Raum leer stehen, teilte das Umweltministerium in Magdeburg auf Anfrage von MDR Jump mit. Als Grund wurde laut Sender der «demografische Wandel» genannt. Eine Gesetzesänderung komme für Sachsen Anhalt nicht in Frage, weil diese «das Kleingartenwesen in seinem Kern verändern und damit beschädigen» würde, hieß es. Auch das sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft wolle an der geltenden Gesetzeslage festhalten. Änderungsvorschläge für das Kleingartengesetz seien legitim, sollten aber zunächst mit den Kleingartenpächtern diskutiert werden, hieß es aus Thüringen.