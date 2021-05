Agrar : Backhaus will Zahl der Tiere in Haltungsanlagen begrenzen

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat im Bundesrat einen Antrag zum Brandschutz und zur maximalen Tierzahl in Zuchtanlagen eingebracht.

Schwerin | Hintergrund sei der Brand in einer Sauenzuchtanlage in Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald). Dabei wurden nach neuen Angaben knapp 50 000 Tiere getötet, nur rund 1300 Tiere konnten gerettet werden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Eine genaue Zahl zur künftigen Obergrenze nannte Backhaus nicht, dies müsse unter den Bundesländern geregelt wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.