Tiere : Bärenwald Müritz verliert Bärin Hanna

Trauer im Bärenwald Müritz: Dort musste die 26 Jahre alte Bärin Hanna eingeschläfert werden, wie die Cheftierpflegerin Sabine Steinmeier am Mittwoch mitteilte. Die Bärin kam vor vier Jahren aus dem Tierpark Wolgast an die Müritz, wo sie in einer typischen Bärenburg aus den 1960-er Jahren lebte. 22 Jahre lang galt sie als Männchen, obwohl sie bei einer Größe von 1,70 Metern und 150 Kilo Gewicht für einen Bären recht zierlich war, wie es hieß.

von dpa

09. Mai 2018, 17:20 Uhr

Die Wahrheit sei erst im Bärenwald herausgekommen, als sie kastriert werden sollte. Zuletzt habe Hanna in einem 7500 Quadratmeter großen Gehege ihr natürliches Verhalten ausleben können, habe Möglichkeiten gehabt, sich zurückzuziehen, Höhlen zu graben und im Teich zu baden. Das Tier litt einem Veterinärmediziner vom Leibnitz Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin zufolge unter anderem an mehreren Bandscheibenvorfällen. Der Bärenwald Müritz kümmert sich seit elf Jahren um Bären, die aus schlechten Haltungsbedingungen stammen.