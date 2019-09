Bahn : Bäume auf Gleisen: Einschränkungen im Zugverkehr

Wegen des stürmischen Wetters im Norden und Nordosten Deutschlands gibt es am Dienstagabend Einschränkungen im Zugverkehr - auch in anderen Regionen. Es lägen im Norden Bäume, Unrat und Teile abgedeckter Dächer in den Gleisen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend. Einige Züge mussten deshalb ihre Fahrt unterbrechen. Die Strecke Hannover-Bremen sei noch gesperrt, auf der Strecke Hamburg-Hannover habe es zwei Stunden lang große Probleme gegeben und nun rolle der Verkehr dort wieder an.

18. September 2019, 05:05 Uhr

«Wir bitten Reisende, vor Beginn der Fahrt ihre Verbindung zu checken», sagte die Sprecherin. Räumungs- und Reparaturtrupps seien im Einsatz. «Es gibt noch den ganzen Abend lang Auswirkungen auf den ganzen Bahnverkehr, mit Schwerpunkt im Norden Deutschlands».

Per Twitter hatte die DB mitgeteilt: «Bei ICE1272, IC2900, IC2173, ICE1749, ICE885 dauert es leider länger. Die Züge stehen im Streckenabschnitt und können ihre Fahrt leider nicht fortsetzen.» Es werde nun geschaut, wo die Züge hinfahren können. «Im besten Fall schaffen wir es, alle Züge zurück zu fahren», sagte die Sprecherin.

Gegen 23 Uhr hieß es dann: Der ICE1272 (Chur <-> Hamburg) werde evakuiert, Reisende würden mit Bussen nach Hannover gebracht. Unter einem Video auf Youtube berichtete ein Passagier zuvor: «Das Notlicht ist an, die Klimaanlage aus und keiner weiß, wie es weiter geht!» Weiter hieß es im DB-Tweet: Der IC2900 und der ICE885 würden wieder rollen - in Richtung Hamburg. IC2173 werde nach Niemburg geschleppt, dort gehe es mit Bussen weiter.

Für an Bahnhöfen gestrandete Menschen wollte die Bahn am Abend in Hannover, Kassel-Wilhelmshöhe und am Hamburger Hauptbahnhof Aufenthaltszüge bereitstellen, wie sie auf Twitter mitteilte.