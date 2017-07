Bahn : Bahn startet Millionenprojekt nördlich von Schwerin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin/Lübstorf (dpa/mv) - Die Deutsche Bahn hat am Montag in Lübstorf nördlich von Schwerin den Startschuss für ihr aktuell größtes Bauvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Auf etwa zehn Kilometern Streckenlänge sollen Unterbau, Gleise und Oberleitungen erneuert sowie ein elektronisches Stellwerk errichtet werden. Dafür seien Investitionen von rund 62 Millionen Euro geplant, sagte ein Bahnsprecher in Lübstorf (Nordwestmecklenburg). Der Abschnitt ist Teil der Bahnstrecke von Schwerin nach Rostock, auf dem laut Bahn täglich 55 Züge im Regional- und 16 Züge im Fernverkehr unterwegs sind. Obwohl der Zugverkehr wegen der Bauarbeiten nun über ein Gleis geführt werde, sei vorerst nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Von Januar bis April 2018 werde es aber Schienenersatzverkehr geben.

Details zum Bahnprojekt Lübstorf

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 17:23 Uhr