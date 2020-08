Bahn : Bahnen zwischen Bad Kleinen und Lübeck fahren ab Montag

Nach dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen verkehren die Bahnen zwischen Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) und Lübeck von Montagmorgen an wieder regulär. Von 4.00 Uhr an sollen die Einschränkungen am Montagmorgen aufgehoben sein, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag. Bis dahin sei zwischen Grevesmühlen und Bad Kleinen noch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Avatar_prignitzer von dpa

30. August 2020, 14:21 Uhr