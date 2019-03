Buntes : «Baltic Lights»: Rennen mit 400 Schlittenhunden auf Usedom

von dpa

09. März 2019, 03:07 Uhr

Am Strand von Heringsdorf auf Usedom läuft an diesem Wochenende ein Spektakel mit Prominenten aus Musik, Fernsehen und Showgeschäft sowie aus dem Sport. Sie sind vom Fernsehschauspieler Till Demtrøder heute und Sonntag zum vierten Mal zum Schlittenhunderennen «Baltic Lights» eingeladen. Dazu kommen internationale Musherteams mit rund 400 Schlittenhunden. Statt Schlitten werden die Huskys allerdings leichte Wagen mit Ballonreifen über den planierten Strand ziehen. Nach einem Trainingstag am Freitag stehen am Samstag die Wettkämpfe der Promis auf dem Programm. Am Sonntag treten die professionellen Schlittenhundeführer zum Wettkampf an. Sie lenken Gespanne von sechs bis acht Hunden. Im Vorjahr kamen rund 40 000 Zuschauer.