Prozesse : Bandenmäßiger Drogenhandel: Prozess gegen 15 Angeklagte

18. September 2018, 03:15 Uhr

Gleich 15 Angeklagte stehen von heute an in einem Drogenprozess in Schwerin vor Gericht. Ihnen werden illegale Geschäfte im großen Stil vorgeworfen. Sie sollen von 2010 bis 2015 einen sechsstelligen Betrag mit dem Anbau und dem Verkauf von Marihuana in Westmecklenburg «erwirtschaftet» haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 43 und 44 Jahre alten Hauptangeklagten vor, mit jeweils unterschiedlichen Komplizen mindestens sechs Cannabis-Plantagen betrieben und die Ernte verkauft zu haben. Die Angeklagten sind zwischen 30 und 70 Jahre alt. Für den Prozess sind nach Angaben eines Gerichtssprechers mehr als 40 Zeugen geladen. Bislang sind 16 weitere Verhandlungstage bis Ende Januar 2019 eingeplant.