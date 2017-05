Buntes : Barfußläufer zu erster voller Etappe auf Rügen gestartet

Bei angenehm kühlen Temperaturen hat der Barfußläufer Aldo Berti am Montag in Sassnitz die erste volle Etappe seines Rekordversuchs auf Rügen gestartet. Am Vortag hatte er bereits die ersten Kilometer zum «Einlaufen» zurückgelegt. Rund 2100 Kilometer will der Therapeut aus Villingen im Schwarzwald in 86 Tagen auf seiner Tour bis in die Schweiz zurücklegen und damit den aktuell gültigen Barfußlauf-Rekord aus dem Jahr 2016 brechen.