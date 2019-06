Tourismus : Barrierefreier Strandkorb am Warnemünder Strand

Das Ostseebad Warnemünde hat mit einem barrierefreien Strandkorb sein Angebot für Menschen mit Behinderung ausgeweitet. Wie die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde am Dienstag berichtete, kann der Strandkorb über eine kleine Rampe erreicht werden. Das Angebot richte sich in erster Linie an Rollstuhlfahrer, aber auch an Familien mit Kinderwagen oder ältere Gäste, die mit Rollator oder Scooter unterwegs seien, sagte Tourismusdirektor Matthias Fromm. Nach seinen Angaben ist er der erste barrierefreie Strandkorb im Nordosten.

von dpa

11. Juni 2019, 14:59 Uhr

Im vergangenen Herbst sei bereits die Sanitäranlage an den Dünen modernisiert und eine barrierefreie Kabine installieren worden. «Insbesondere für Besucher mit eingeschränkter Mobilität ist eine geschlossene Servicekette ungemein wichtig und stellt daher ein entscheidendes Buchungskriterium dar», sagte Fromm.