Wahlen : Bartsch verfehlt Direktmandat in Rostock: Stein gewinnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 07:30 Uhr

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein hat im Wahlkreis 14 Rostock-Rostock Land das Direktmandat verteidigt. Er setzte sich nach Angaben der Landeswahlleiterin mit 29,5 Prozent der Erststimmen gegen Dietmar Bartsch, den Co-Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag durch, der 24,8 Prozent erhielt. Bartsch sah seine Niederlage in einem Zusammenhang mit dem Abschneiden seiner Partei in Ostdeutschland. «Wir haben dort ziemlich dramatisch verloren, Rostock liegt in Ostdeutschland, damit war es objektiv schwierig», sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur. In den ostdeutschen Bundesländern seien Wähler in Größenordnungen Richtung AfD abgewandert.

Wahlergebnisse MV