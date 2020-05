Brände : Batterien von Solaranlage geraten in Brand: Ursache unklar

Die genaue Ursache eines Brandes an einer Haus-Solaranlage in Börgerende bei Rostock sollen nun Spezialisten klären. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, waren die in einem Abstellraum installierten Batterien der Photovoltaikanlage am Montagabend plötzlich enorm heiß geworden und fingen Feuer. Der 64 Jahre alte Hausbesitzer habe den Brand noch löschen können. Er zog sich aber eine Gasvergiftung zu, die in einer Klinik medizinisch versorgt werden musste.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Mai 2020, 09:00 Uhr

Um weitere Eigenentzündungen von Batterien in ähnlichen Anlagen auf anderen Häusern auszuschließen, sollen Sachverständige die Akkus und ihren technischen Anschluss an die Solartechnik auf dem Wohnhaus nach Abkühlung nun prüfen. Bei solchen Batterie-Bränden entstehen nach Einschätzung von Experten bestimmte giftige Gase.

Die Polizei hält eine technische Ursache, aber auch fahrlässige Brandstiftung durch Installationsfehler für möglich. Das Haus sei, nach Schadstoffmessung durch den Gefahrgutzug der Feuerwehr, weiter bewohnbar. Der betroffene Raum sei stark verrußt, die Schadenshöhe noch unklar.