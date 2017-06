Energie : Bau von Nord Stream 2: weiterer Auftrag vergeben

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Wie Wasco am Mittwoch mitteilte, werden die Dänen die Rohre von den Betonummantelungswerken in Kotka (Finnland) und Sassnitz (Deutschland) zu den Lagerplätzen transportieren. Der erste Umschlag ist Mitte Juli von Kotka aus geplant. Im Sommer will Wasco eigenen Angaben zufolge in Sassnitz-Mukran mit der Ummantelung der Stahlrohre beginnen.

Die 1200 Kilometer lange Pipeline der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 soll von 2019 an russisches Erdgas nach Deutschland transportieren. Die EU-Kommission will mit Russland jedoch über einen Rechtsrahmen für den Bau der Leitung verhandeln. Sie will vorab die Bedingungen des Betriebs klären, unter anderem den Zugang für Konkurrenten der russischen Gazprom und die Preise für die Durchleitung. Nach Angaben von Nord Stream 2 ist ein solches internationales Abkommen unnötig, es würde sogar gegen das europäische Prinzip der Gleichbehandlung verstoßen. Das Projekt werde nach geltendem nationalen, internationalen und europäischen Recht umgesetzt, sagte ein Nord Stream-Sprecher am Mittwoch. Das Unternehmen verwies auf die laufenden Genehmigungsverfahren.

von dpa

erstellt am 21.Jun.2017 | 18:07 Uhr