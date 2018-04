Kunst : Bauarbeiten für Kunstprojekt «Ship of Tolerance» begonnen

Mit dem Bau der Bodenplatte haben am Montag im Rostocker Fischereihafen die Arbeiten für das «Ship of Tolerance» begonnen. Das Schiff ist ein globales Kunstprojekt des russischen Künstlerehepaares Ilja und Emilia Kabakow. Sie wollen Menschen verschiedener Kontinente, Kulturen und Identitäten verbinden, indem sie diese aktiv in das Projekt einbeziehen. Es ist das erste Mal, dass das «Ship of Tolerance» in Deutschland gebaut und gezeigt wird.

von dpa

09. April 2018, 14:14 Uhr

Am 19. Mai soll das 20 Meter lange Schiff von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der Öffentlichkeit übergeben werden. Passend zu den Feiern zum 800. Geburtstag Rostocks wird es dann über mehrere Monate hinweg im Stadthafen der Hansestadt liegen.