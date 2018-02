Unfälle : Bauarbeiter in Schwerin schwer verletzt

von dpa

22. Februar 2018, 14:21 Uhr

Ein 55-jähriger Bauarbeiter ist in Schwerin unter einem umfallenden Bauelement begraben und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge riss bei Bauarbeiten am Donnerstag ein Kranseil, was dazu führte, dass mehrere Bauelemente mit einem Gewicht von zweieinhalb Tonnen umkippten und auf den Mann fielen. Einem Polizeisprecher zufolge, hatte der Mann Glück im Unglück, da er in eine Mulde fiel und somit nicht mit voller Wucht getroffen wurde. Kollegen konnten ihn befreien, der 55-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln nun zur Ursache des Unfalls.