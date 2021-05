Basketball : Bauermann nach Abschluss-Sieg: „Gutes Gefühl für den Sommer“

Trotz des verpassten Aufstiegs in die Basketball-Bundesliga hat Seawolves-Coach Dirk Bauermann versöhnliche Worte zur Saisonleistung gefunden.

Frankfurt am Main | Obwohl sein Team im abschließenden Heimspiel am Sonntag gegen Science City Jena klar zurückgelegen hatte, gab es am Ende einen 107:104 (42:61)-Erfolg. „Es war ein toller Abschluss einer großartigen Saison, in der wir am Ende zwar nicht das ganz große Ziel erreicht haben. Umso wichtiger war auch heute der Sieg, um mit einem guten Gefühl in den Sommer z...

