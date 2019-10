Agrar : Bauern demonstrieren gegen Agrarpaket der Bundesregierung

Avatar_prignitzer von dpa

17. Oktober 2019, 11:50 Uhr

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern hat in Schwerin gegen das geplante Bundesagrarpaket protestiert. «Wir wollen auch was für Klima- und Insektenschutz tun, der Weg ist aber falsch», sagte Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck am Rande der Demonstration am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Besonders schwierig seien die geplanten Einschränkungen beim Düngen und beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hingegen findet die Einschränkungen wichtig, wie er sagte. Er betonte aber auch vor den etwa 200 Protestierenden am Schweriner Schloss: «Die Landwirtschaft ist Partner und nicht Gegner.»