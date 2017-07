Agrar : Bauern erwarten gute Ernte bei Getreide

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern rechnen in diesem Jahr mit einer guten Ernte bei Getreide und Raps sowie bei allen Sommerkulturen. Die Wintergerste sei zum großen Teil eingebracht, sagte Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Einige Betriebe seien schon fertig, an der Küste habe die Gersten-Ernte erst begonnen. Erträge und Qualität seien gut, allerdings würden erhebliche Trocknungskosten anfallen. Noch längst nicht alle Betrieb hätten eigene Trocknungsmöglichkeiten, sagte Kurreck, und auch bei denen würden hohe Energiekosten zu Buche schlagen. Die Preise für Wintergerste seien etwas gefallen.