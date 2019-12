Agrar : Bauern-Protest: Traktoren blockieren Verkehr

Bei einer Demonstration haben Bauern mit ihren Traktoren am Mittwoch den Verkehr in Neubrandenburg vorübergehend lahmgelegt. Die Landwirte hatten sich über soziale Medien verabredet und mit etwa 40 langsam fahrenden Großmaschinen alle Spuren des Stadtrings belegt, wie ein Polizeisprecher am Abend erklärte. Da gerade Berufsverkehr war, kam es zu längeren Staus. Auf Plakaten forderten die Bauern unter anderem «Agrarpaket so nicht. Wir müssen mitreden». Die Aktion habe rund eine stunde gedauert, sagte ein Polizeisprecher.

18. Dezember 2019, 21:06 Uhr

Der dreispurige Neubrandenburger Ring gilt als eine der meistbefahrenen Fahrbahnen an der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort verlaufen die Bundesstraßen 192, 104 und noch immer große Teile des Verkehrs der Bundesstraße 96 von Berlin zur Ostsee.

Zu dem Protest aufgerufen hatte die Initiative «Land schafft Verbindung», die mehrfach Bauern-Demonstrationen organisiert hat. Die Bauern kritisieren unter anderem geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers.