Agrar : Bauernverband sucht Nähe zur Politik

Der Landesbauernverband Mecklenburg-Vorpommerns will dichter an die Politik heran. Daher eröffnet der Verband, der seinen Sitz in Neubrandenburg hat, am Montag in Schwerin eine Außenstelle. Bauernpräsident Detlef Kurreck sagte: «Es war die Forderung von Mitgliedern und Kreisbauernverbänden, dass wir unsere Präsenz bei der Politik verbessern.» Den Ausschlag hätten die Diskussionen um das Agrarstrukturgesetz gegeben, sagte Kurreck. Dabei sei die Kommunikation mit der Politik nicht die beste gewesen.