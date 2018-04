Agrar : Bauernverband verteidigt Pflanzenschutzmittel

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern verteidigt den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Die Mittel würden oft als Ackergifte schlechtgeredet, erklärte der Verband. Die Kritiker übersähen dabei, welchen Fortschritt die Chemie gebracht habe. Seit den 1970er Jahren sei der Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung laut UN-Ernährungsorganisation FAO von 28 auf 11 Prozent gesunken, während sich die Bevölkerung in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt habe. Moderne Pflanzenschutzmittel hätten dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.

von dpa

24. April 2018, 03:18 Uhr

Bei einem «Gespräch am Feldrand» will der Landesbauernverband am heurigen Dienstag in Alt-Negentin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) über den Einsatz moderner Pflanzenschutzmittel informieren. Derzeit wird vor allem über Glyphosat und Pflanzenschutzmittel diskutiert, die Neonikotinoide enthalten, diskutiert. Sie werden für den Rückgang der Insekten mitverantwortlich gemacht.