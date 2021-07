Schiffbau : Baufortschritte beim Kreuzfahrtschiff „Global Dream“

Seit das Mittelteil des Kreuzfahrtschiffs „Global Dream“ im November 2019 nach Wismar geschleppt wurde, war das Schiff nur noch für Arbeiter oder zu seltenen Gelegenheiten für andere Menschen in der Dockhalle zu sehen. Es hat sich viel getan seither.

Wismar | Im Dock der Wismarer Werft ist die Fertigstellung des für den asiatischen Markt bestimmten Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“ am Mittwoch einen deutlich sichtbaren Schritt nach vorne gekommen. Das letzte der drei Antriebsaggregate wurde so in Position gebracht, dass es am Donnerstag endgültig montiert werden kann. Es handelt sich um so genannte Azipods...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.