Natur : Baumpfleger klettern um die Wette: Europameisterschaft

60 professionelle Baumpfleger aus 20 Ländern sind am Samstag in Putbus auf Rügen zur Europameisterschaft im Baumklettern angetreten. Sie messen in fünf Disziplinen ihr Können, teilte der Ausrichter, der Baumpflegeverband International Society for Arboriculture (ISA), mit.

von dpa

22. Juni 2019, 12:14 Uhr

Am Samstag hatten die Männer und Frauen einen Wurfparcours zu absolvieren: Sie warfen mit Wurfgewichten Schnüre über vorgegebene Astgabeln, an denen Aufstiegsseile in den Baum gezogen werden. Zudem mussten sie frei von Ast zu Ast sowie an einem Aufstiegsseil in einen Baum klettern. In einem Arbeitsparcours hatten sie typische Aufgaben wie das Hantieren mit Stangensägen zu bewältigen. Zu guter Letzt war ein verletzter Kletterer aus einer Baumkrone zu retten. Bewertet wurden unter anderem Schnelligkeit, Sicherheit und Effektivität.

Zum Finale am Sonntag treten drei Frauen und fünf Männer an. Sie müssen einen kompletten Arbeitseinsatz bewältigen.

Die Meisterschaft findet zum 23. Mal statt. Neben den Wettkämpfen werden auch Führungen zum Thema Baum und sachgemäße Baumpflege sowie Workshops für Kinder und Jugendliche angeboten.