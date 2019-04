Bau : Bauverband: Ungeregelter Brexit beeinflusst auch Baubranche

Die Baubranche braucht die Aufträge der öffentlichen Hand, beispielsweise beim Straßenbau oder öffentlichen Gebäuden. Doch das Land hält sich da zu sehr zurück, findet der Verband.

Auch die eher kleinteilige Bauindustrie Mecklenburg-Vorpommerns wäre nach einem ungeregeltem Brexit von den möglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa betroffen. Bei sinkenden konjunkturellen Aussichten würden die großen Konzerne im Westen ihre Investitionstätigkeiten einschränken, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landesbauverbands, Jörg Schnell, am Freitag beim Bautag MV in Rostock. Von diesen Tätigkeiten der großen Firmen profitierten in Mecklenburg-Vorpommern auch die hiesigen Baufirmen, die dann als Zulieferer auf den Baustellen tätig sind. Das Thema der Veranstaltung lautete: «Was bringt Europa für die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern?».

Trotz eines Umwachszuwachses im vergangenen Jahr von 5,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 zeigte sich Schnell nicht zufrieden. In anderen Bundesländern seien meist zweistellige Zuwachsraten erzielt worden. Den Grund sah er in der Zurückhaltung der öffentlichen Auftraggeber. Während die Steuereinnahmen seit Jahren stetig wachsen, würden die Investitionsquoten im Landeshaushalt sinken, kritisierte Schnell. Sie habe 2014 bei 15,3 Prozent gelegen, der Doppelhaushalt 2018/19 sah 14,2 Prozent vor.

«Die Verstetigung der Baunachfrage ist von zentraler Bedeutung.» Die Behörden müssten ihre Aufträge zeitiger auslösen. «Das bedeutet wiederum, dass man vorher vernünftig plant und dann ausschreibt», bekräftigte Schnell. Auch müssten die Fristen zum Baubeginn so gesetzt werden, dass die Firmen genügend Vorbereitungszeit haben und vorherige Aufträge vernünftig abarbeiten können.