Bau : Bauwirtschaft: Umsatzplus aber Kritik an öffentlicher Hand

Eine zögerliche öffentliche Hand hat nach Ansicht des Landesverbands der Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern eine noch bessere Bilanz für das Jahr 2018 vermasselt. Mit 5,4 Prozent sei das Umsatzplus zum Vorjahr bei den Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten deutlich geringer ausgefallen als in anderen Bundesländern, wo meist zweistellige Zuwachsraten erzielt worden seien. «Es wird viel angekündigt. Aber bis Aufträge ausgelöst werden und Geld fließt, vergeht noch immer viel zu viel Zeit», beklagte Verbandspräsident Rainer Bauer am Donnerstag in Schwerin. Das Problem solle auch beim Landesbautag am 5. April in Rostock mit Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) besprochen werden.

von dpa

28. März 2019, 12:45 Uhr

Laut Bauer erreichte der Umsatz im Bauhauptgewerbe 2018 rund 2,4 Milliarden Euro, nach knapp 2,2 Milliarden im Jahr zuvor. Die Beschäftigtenzahl wuchs um knapp zehn Prozent auf 17 100.