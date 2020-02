Geschichte : Beauftragte für Aufarbeitung der SED-Diktatur über 2019

Avatar_prignitzer von dpa

07. Februar 2020, 03:43 Uhr

Die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, stellt heute ihren Jahresbericht für 2019 vor. Der Beratungsbedarf hat zuletzt zugenommen. Anne Drescher beriet mit ihren Mitarbeitern im vergangenen Jahr 1355 Menschen, 200 mehr als 2018. Das Angebot richtet sich an Menschen, die in der DDR oder der Sowjetischen Besatzungszone Verfolgung, Leid und Unrecht erfahren haben und an jene, die ihr eigenes oder das Schicksal von Angehörigen aufklären möchten. Beratung wird auch für DDR-Dopingopfer oder ehemalige Heimkinder geleistet.