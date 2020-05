Geschichte : Befreiung des KZ Wöbbelin: Schwesig gedenkt der Opfer

Mit einer Kranzniederlegung in der Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der Opfer des Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Vor 75 Jahren befreiten US-amerikanische Soldaten rund 3500 Überlebende des Konzentrationslagers Wöbbelin. «Diesem dunkelsten Kapitel in der deutschen Geschichte müssen wir uns stellen. Es gibt kein Vergessen und Verdrängen. Die Erinnerung bleibt», sagte Schwesig am Samstag.

Avatar_prignitzer von dpa

02. Mai 2020, 11:39 Uhr

Den Frieden zu bewahren, bleibe eine wichtige Aufgabe. «Wir geben Antisemitismus und Rassismus, Gewalt, Diskriminierung, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Raum», betonte Schwesig. «Wir bewahren Frieden, Recht und Demokratie für eine Zukunft, in der Platz ist für alle.» Hierzu könne jeder einzelne seinen Beitrag leisten.

Wöbbelin sei nicht nur ein Denkmal, sondern auch ein Erfahrungs- und Lernort für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und anderen Ländern, betonte Schwesig. Politische Bildung, persönliche Begegnung und praktische Gedenkstättenarbeit nähmen die Erinnerung an das Böse und das Schreckliche auf und machten etwas Gutes daraus - «Engagement für die Gegenwart und für die Zukunft».

Mit 10 000 Euro will MV in diesem Jahr die Infrastruktur im Umfeld der Gedenkstätte verbessern, damit Besucher die Gedenkstätte besser erreichen, wie das Bildungsministerium bereits am Freitag mitteilte. «Das Gedenken, Erinnern an und vor allem die pädagogischen Angebote über diese Menschheitsverbrechen gewinnen an Bedeutung», sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) mit. Die direkte Zeitzeugenschaft ende, so dass eine zeitgemäße Gedenkstättenarbeit umso wichtiger werde.

Wegen der Corona-Pandemie hatte nach Angaben der Landesregierung am Samstag keine größere Gedenkveranstaltung stattfinden können. Die Kranzniederlegung wurde deshalb ins Internet übertragen. Neben Schwesig nahmen der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, und der Vorsitzende des Vereins Mahn- und Gedenkstätten im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Rolf Christiansen, teil.