Geschichte : Behörde erwartet starken Zulauf von Doping-Opfern und Behinderten

von dpa

02. Februar 2018, 12:53 Uhr

Die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen erwartet dieses Jahr einen starken Zulauf von Doping-Opfern und minderjährigen Insassen von psychiatrischen und Behindertenheimen in der DDR. Sie rechne mit mehr als 1000 Leistungssportlern im Nordosten, die vom Staatsdoping betroffen gewesen seien, sagte die Landesbeauftragte Anne Drescher am Freitag in Schwerin. Sie hätten oft gesundheitliche Folgeschäden und könnten bis Ende 2018 Leistungen nach dem Dopingopfer-Hilfegesetz beantragen. Die Behörde berate und unterstütze bei Aktenrecherchen und der Einholung ärztlicher Atteste. Wer als Kind oder Jugendlicher in der DDR in einer stationären Einrichtung der Psychiatrie oder Behindertenhilfe Leid und Unrecht erfahren habe, könne bis Ende 2019 Geld bei der Stiftung «Anerkennung und Hilfe» beantragen. Auch dafür sei das Büro der Landesbeauftragten die zuständige Anlaufstelle in Mecklenburg-Vorpommern.