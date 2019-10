Unfälle : Bei Autobrand wird Fahrer schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

21. Oktober 2019, 07:50 Uhr

Ein Auto ist am frühen Montagmorgen auf der Landesstraße 2 bei Herrnburg (Nordwestmecklenburg) gegen eine Leitplanke geprallt und in Brand geraten. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Er sei aber ansprechbar und schwebe nicht in Lebensgefahr. Warum der Wagen des Mannes, der allein im Auto war, von der Straße abkam, sei noch unklar. Weitere Details seien noch nicht bekannt.