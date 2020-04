Schulen : Benachteiligte Schüler bekommen Laptops

Benachteiligte Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sollen leihweise einen Laptop oder ein Tablet bekommen. Das Land stellt in einem Sofortprogramm eine Million Euro für die Anschaffung von Leihgeräten der Schulen zur Verfügung, teilten Bildungsministerin Bettina Martin und Sozialministerin Stefanie Drese (beide SPD) am Donnerstag mit. Das Geld stamme aus dem 20 Millionen Euro schweren Sozialfonds, den das Land zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise aufgelegt hat.

Avatar_prignitzer von dpa

23. April 2020, 16:37 Uhr

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Mitte März geschlossen. Da nicht alle Kinder über Computer, Laptop oder Tablet verfügen, gibt es die Befürchtung, dass sie beim Fernunterricht benachteiligt werden. «Wenn wir ab kommendem Montag beginnen, die Schulen behutsam zu öffnen, wird dabei trotzdem das digitale Lernen eine große Rolle spielen», sagte Martin. Deshalb sei es wichtig, dass alle Schüler, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, Zugang zu Computern oder anderen digitalen Endgeräten haben.